Фонтани та знесення дерев. Скільки грошей витратять у Харкові на благоустрій

У бюджеті Харкова на 2024 рік заклали витрати на благоустрій: обслуговування фонтанів, утримання та оплату зовнішнього освітлення, ремонт дитячих та спортивних майданчиків, а також обрізку та знесення дерев.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту бюджету, ухваленому на сесії міської ради 22 листопада.

“На обслуговування і ремонт 21 фонтану, що містить 41 чашу, та каскадного озера планується направити 1,5 мільйона гривень. На утримання 2834,55 км електромереж зовнішнього освітлення, 89 663 світлоточок, 828 виконавчих пунктів управління, годинникового механізму на вежі Успенського собору, поточний ремонт ліній електропередач, оплату за зовнішнє освітлення міста передбачено 382,8 мільйона гривень”, – зазначається у документі.

8,7 мільйона гривень закладають на утримання 23 міських кладовищ, 9 меморіальних комплексів військових поховань, Меморіалу жертвам тоталітаризму і політичних репресій.

На знесення сухих та аварійних дерев на прибудинкових територіях планують виділити 7,2 мільйона гривень.

На поточний ремонт дитячих ігрових та спортивних майданчиків закладають 2,5 мільйона гривень, на завезення піску на дитячі майданчики – 1,2 мільйона.

Загалом на організацію благоустрою департаменту ЖКГ міськради на 2024 рік передбачено фінансування у розмірі 825,4 мільйона гривень.

З основними показниками бюджету Харкова-2024 можна ознайомитись ТУТ.