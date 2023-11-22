Фонтаны и снос деревьев. Сколько денег потратят в Харькове на благоустройство

В бюджете Харькова на 2024 год заложили расходы на благоустройство: обслуживание фонтанов, содержание и оплату наружного освещения, ремонт детских и спортивных площадок, а также обрезку и снос деревьев.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, принятому на сессии городского совета 22 ноября.

«На обслуживание и ремонт 21 фонтана, содержащего 41 чашу, и каскадного озера планируется направить 1,5 миллиона гривен. На содержание 2834,55 км электросетей наружного освещения, 89 663 светоточек, 828 исполнительных пунктов управления, часового механизма на башне Успенского собора, текущий ремонт линий электропередач, оплату за наружное освещение города предусмотрено 382,8 миллиона гривен», — отмечается в документе.

8,7 миллиона гривен закладывают на содержание 23 городских кладбищ, 9 мемориальных комплексов воинских захоронений, Мемориала жертвам тоталитаризма и политических репрессий.

На снос сухих и аварийных деревьев на придомовых территориях планируют выделить 7,2 миллиона гривен.

На текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок закладывают 2,5 миллиона гривен, на завоз песка на детские площадки — 1,2 миллиона.

Всего на организацию благоустройства департаменту ЖКХ горсовета на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 825,4 миллиона гривен.

С основными показателями бюджета Харькова-2024 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.