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72 млн на тварин. У бюджеті Харкова-2024 заклали гроші на зоопарк і притулок

Економіка 18:48   22.11.2023
Олена Нагорна
72 млн на тварин. У бюджеті Харкова-2024 заклали гроші на зоопарк і притулок

У бюджеті Харкова на 2024 рік, який ухвалили 22 листопада на сесії міської ради, заклали витрати на утримання зоопарку та КП “Центр поводження з тваринами”.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту бюджету.

“На поліпшення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації в місті, подальше облаштування та утримання притулку бездомних тварин, регулювання їхньої чисельності гуманним способом планується направити 27,9 мільйона гривень”, – говориться у записці.

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Ще 43,7 мільйона гривень виділяють на утримання тварин у зоопарку.

Загалом на утримання та ефективну експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ міськради на 2024 рік передбачено фінансування у розмірі 1,166 мільярда гривень, а на організацію благоустрою – 825,4 мільйона.

З основними показниками бюджету Харкова-2024 можна ознайомитись ТУТ.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 18:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У бюджеті Харкова на 2024 рік, який ухвалили 22 листопада на сесії міської ради, заклали витрати на утримання зоопарку та КП “Центр поводження з тваринами”.".