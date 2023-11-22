72 млн на тварин. У бюджеті Харкова-2024 заклали гроші на зоопарк і притулок

У бюджеті Харкова на 2024 рік, який ухвалили 22 листопада на сесії міської ради, заклали витрати на утримання зоопарку та КП “Центр поводження з тваринами”.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту бюджету.

“На поліпшення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації в місті, подальше облаштування та утримання притулку бездомних тварин, регулювання їхньої чисельності гуманним способом планується направити 27,9 мільйона гривень”, – говориться у записці.

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Ще 43,7 мільйона гривень виділяють на утримання тварин у зоопарку.

Загалом на утримання та ефективну експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ міськради на 2024 рік передбачено фінансування у розмірі 1,166 мільярда гривень, а на організацію благоустрою – 825,4 мільйона.

З основними показниками бюджету Харкова-2024 можна ознайомитись ТУТ.