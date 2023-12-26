Уличное освещение в Харькове будет работать дольше – мэрия

В Харькове продлили время работы уличного освещения на 30 минут.

«Как сообщили в КП «Горсвет», внешнее освещение теперь выключают не в 21:00, а в 21:30. Такое решение приняли в связи с большим количеством обращений харьковчан», – отметили в Харьковском горсовете.