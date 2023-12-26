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Уличное освещение в Харькове будет работать дольше – мэрия

Общество 14:17   26.12.2023
Виктория Яковенко
Уличное освещение в Харькове будет работать дольше – мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Харькове продлили время работы уличного освещения на 30 минут.

«Как сообщили в КП «Горсвет», внешнее освещение теперь выключают не в 21:00, а в 21:30. Такое решение приняли в связи с большим количеством обращений харьковчан», – отметили в Харьковском горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продлили время работы уличного освещения на 30 минут.".