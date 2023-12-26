Уличное освещение в Харькове будет работать дольше – мэрия
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове продлили время работы уличного освещения на 30 минут.
«Как сообщили в КП «Горсвет», внешнее освещение теперь выключают не в 21:00, а в 21:30. Такое решение приняли в связи с большим количеством обращений харьковчан», – отметили в Харьковском горсовете.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продлили время работы уличного освещения на 30 минут.".