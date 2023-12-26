Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове и области

Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 27 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Днем 27 декабря по городу и области ожидаются порывы западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.