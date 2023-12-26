Live
  • Вт 26.12.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.52
  • EUR 41.36

Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове и области

Общество 15:56   26.12.2023
Виктория Яковенко
Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове и области Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 27 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Днем 27 декабря по городу и области ожидаются порывы западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Читайте также: Уличное освещение в Харькове будет работать дольше – мэрия

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
26.12.2023, 11:50
Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова
Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова
26.12.2023, 13:03
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
25.12.2023, 14:32
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
26.12.2023, 12:00
Главные новости Харькова 26.12: взрыв газа, Терехов и Синегубов про Новый год
Главные новости Харькова 26.12: взрыв газа, Терехов и Синегубов про Новый год
26.12.2023, 15:22
В этом году в Харькове восстановили 57 домов, разрушенных обстрелами – Терехов
В этом году в Харькове восстановили 57 домов, разрушенных обстрелами – Терехов
26.12.2023, 16:38

Новости по теме:

20:20
Дождь и переходы температуры через 0: прогноз погоды в Харькове на 26 декабря
13:41
Сильный ветер повалил более 30 деревьев и 170 веток в Харькове (фото)
20:23
Почему в Харькове мигает свет — информация облэнерго
15:54
Сильный ветер и гололед: синоптики предупредили об опасности на Харьковщине
11:03
Ледяной дождь прогнозируют на Харьковщине: дорожники сообщили, когда ждать

Вы читали новость: «Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 27 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".