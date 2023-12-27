Уночі в Харкові та області – шквали: синоптики попереджають про небезпеку

У ніч проти 28 грудня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Такій погоді присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.