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Уночі в Харкові та області – шквали: синоптики попереджають про небезпеку

Суспільство 12:04   27.12.2023
Олена Нагорна
Уночі в Харкові та області – шквали: синоптики попереджають про небезпеку

У ніч проти 28 грудня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Такій погоді присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також: Яка погода очікується в Харкові та області 27 грудня – прогноз

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 12:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 28 грудня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.".