Уночі в Харкові та області – шквали: синоптики попереджають про небезпеку
У ніч проти 28 грудня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.
Такій погоді присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 12:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 28 грудня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.".