Ночные шквалы и мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 28 декабря
Фото: Василий Голосный
В четверг, 28 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег и мокрый снег, день пройдет без существенных осадков.
В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать около 0 градусов, днем — 1 — 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, ночью порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декабрь, зима, погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 28 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег и мокрый снег, день пройдет без существенных осадков.".