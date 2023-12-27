Ночные шквалы и мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 28 декабря

В четверг, 28 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег и мокрый снег, день пройдет без существенных осадков.

В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать около 0 градусов, днем — 1 — 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, ночью порывы до 15 — 20 м/с.