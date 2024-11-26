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Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз

Погода 17:51   26.11.2024
Елена Нагорная
Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз

Первый зимний месяц в Харьковской области должен пройти в пределах климатических норм — как по температуре, так и по количеству осадков.

Согласно долгосрочному прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, средняя температура декабря ожидается на уровне 3 градусов мороза, что считают климатической нормой для этого месяца.

Кроме этого синоптики предрекают, что осадков в первый месяц зимы выпадет 45 миллиметров, и это также норма для декабря.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 17:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый зимний месяц в Харьковской области должен пройти в пределах климатических норм — как по температуре, так и по количеству осадков.".