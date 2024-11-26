Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз

Первый зимний месяц в Харьковской области должен пройти в пределах климатических норм — как по температуре, так и по количеству осадков.

Согласно долгосрочному прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, средняя температура декабря ожидается на уровне 3 градусов мороза, что считают климатической нормой для этого месяца.

Кроме этого синоптики предрекают, что осадков в первый месяц зимы выпадет 45 миллиметров, и это также норма для декабря.