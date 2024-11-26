Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз
Первый зимний месяц в Харьковской области должен пройти в пределах климатических норм — как по температуре, так и по количеству осадков.
Согласно долгосрочному прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, средняя температура декабря ожидается на уровне 3 градусов мороза, что считают климатической нормой для этого месяца.
Кроме этого синоптики предрекают, что осадков в первый месяц зимы выпадет 45 миллиметров, и это также норма для декабря.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: декабрь, зима, погода, прогноз;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 17:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый зимний месяц в Харьковской области должен пройти в пределах климатических норм — как по температуре, так и по количеству осадков.".