Когда начнут продавать билеты на новый поезд из Харькова в Черновцы — УЗ
В АО «Укрзалізниця» анонсировали открытие продажи билетов на поезд нового графика движения-2025 из Харькова.
Продажа билетов на поезд №145/146 Харьков – Черновцы начнется 27 ноября. Курсировать он начнет с 16 декабря, отмечает Укразалізниця.
Билеты можно приобрести в приложении Укрзалізниці, на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, ранее сообщалось, что уже с 15 декабря УЗ добавляет три рейса в Харьков и сокращает время в пути на один маршрут.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", билеты, поезд;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» анонсировали открытие продажи билетов на поезд нового графика движения-2025 из Харькова.".