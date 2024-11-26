Когда начнут продавать билеты на новый поезд из Харькова в Черновцы — УЗ

В АО «Укрзалізниця» анонсировали открытие продажи билетов на поезд нового графика движения-2025 из Харькова.

Продажа билетов на поезд №145/146 Харьков – Черновцы начнется 27 ноября. Курсировать он начнет с 16 декабря, отмечает Укразалізниця.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзалізниці, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее сообщалось, что уже с 15 декабря УЗ добавляет три рейса в Харьков и сокращает время в пути на один маршрут.