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Когда начнут продавать билеты на новый поезд из Харькова в Черновцы — УЗ

Общество 13:50   26.11.2024
Виктория Яковенко
Когда начнут продавать билеты на новый поезд из Харькова в Черновцы — УЗ

В АО «Укрзалізниця» анонсировали открытие продажи билетов на поезд нового графика движения-2025 из Харькова.

Продажа билетов на поезд №145/146 Харьков – Черновцы начнется 27 ноября. Курсировать он начнет с 16 декабря, отмечает Укразалізниця.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзалізниці, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее сообщалось, что уже с 15 декабря УЗ добавляет три рейса в Харьков и сокращает время в пути на один маршрут.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» анонсировали открытие продажи билетов на поезд нового графика движения-2025 из Харькова.".