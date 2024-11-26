Коли почнуть продавати квитки на новий поїзд з Харкова до Чернівців – УЗ

В АТ «Укрзалізниця» анонсували відкриття продажу квитків на потяг нового графіка руху-2025 із Харкова.

Продаж квитків на поїзд №145/146 Харків – Чернівці розпочнеться 27 листопада. Курсувати він почне із 16 грудня, зазначає Укрзалізниця.

Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці, на сайті та у касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже з 15 грудня Укрзалізниця додає три рейси до Харкова та скорочує час у дорозі для одного маршруту.