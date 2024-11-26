Коли почнуть продавати квитки на новий поїзд з Харкова до Чернівців – УЗ
В АТ «Укрзалізниця» анонсували відкриття продажу квитків на потяг нового графіка руху-2025 із Харкова.
Продаж квитків на поїзд №145/146 Харків – Чернівці розпочнеться 27 листопада. Курсувати він почне із 16 грудня, зазначає Укрзалізниця.
Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці, на сайті та у касах вокзалів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже з 15 грудня Укрзалізниця додає три рейси до Харкова та скорочує час у дорозі для одного маршруту.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", билеты, поезд;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Укрзалізниця» анонсували відкриття продажу квитків на потяг нового графіка руху-2025 із Харкова.".