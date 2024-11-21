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З Харкова почнуть ходити три нових поїзди в центр України і на Буковину

Суспільство 22:42   21.11.2024
Оксана Якушко
З Харкова почнуть ходити три нових поїзди в центр України і на Буковину Фото: АТ “Укрзалізниця”

Вже з 15 грудня Укрзалізниця додає три рейси до Харкова та скорочує час у дорозі для одного маршруту. 

🚈 Поїзд № 145/146 Харків – Чернівці (через день) — нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.

🚈 Поїзд № 165/166 Харків – Черкаси (через день) — нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв’язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.

🚝 Новий регіональний поїзд № 823/824 Харків – Дніпро – розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.

Маршрут поїзда № 105/106 (205/206) Одеса – Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова.

Поїзд №113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковим. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди.

Також Укрзалізниця скорочує час в дорозі деяким поїздам завдяки ремонтам інфраструктури. Серед них:

Поїзд №45/46 Ужгород – Харків пришвидшений на 51 хв.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 22:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже з 15 грудня Укрзалізниця додає три рейси до Харкова та скорочує час у дорозі для одного маршруту. ".