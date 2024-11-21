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Из Харькова начнут ходить три новых поезда в центр Украины и на Буковину

Общество 22:42   21.11.2024
Оксана Якушко
Из Харькова начнут ходить три новых поезда в центр Украины и на Буковину Фото: АО «Укрзалізниця»

Уже с 15 декабря Укрзалізниця добавляет три рейса в Харьков и сокращает время в пути для одного маршрута. 

🚈 Поезд № 145/146 Харьков – Черновцы (через день) – новое сообщение предоставит жителям Слобожанщины возможность добраться до Буковины.

🚈 Поезд № 165/166 Харьков – Черкассы (через день) – новое сообщение обеспечит более удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и ряда других станций нового маршрута.

🚝 Новый региональный поезд № 823/824 Харьков – Днепр – расширит существующие варианты сообщения между двумя городами-миллионниками.

Также маршрут поезда № 105/106 (205/206) Одесса – Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова.

Поезд №113/114 Львов – Харьков будет курсировать ежедневно, что даст Полесью и Волыни ежедневное сообщение с Сумами и Харьковом. Этот рейс также продлят до Ивано-Франковска в пиковые периоды.

Также Укрзалізниця сокращает время в пути некоторым поездам благодаря ремонтам инфраструктуры. Среди них:
Поезд №45/46 Ужгород – Харьков ускорится на 51 мин.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 22:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже с 15 декабря Укрзалізниця добавляет три рейса в Харьков и сокращает время в пути для одного маршрута. ".