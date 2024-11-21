Из Харькова начнут ходить три новых поезда в центр Украины и на Буковину
Уже с 15 декабря Укрзалізниця добавляет три рейса в Харьков и сокращает время в пути для одного маршрута.
🚈 Поезд № 145/146 Харьков – Черновцы (через день) – новое сообщение предоставит жителям Слобожанщины возможность добраться до Буковины.
🚈 Поезд № 165/166 Харьков – Черкассы (через день) – новое сообщение обеспечит более удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и ряда других станций нового маршрута.
🚝 Новый региональный поезд № 823/824 Харьков – Днепр – расширит существующие варианты сообщения между двумя городами-миллионниками.
Также маршрут поезда № 105/106 (205/206) Одесса – Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова.
Поезд №113/114 Львов – Харьков будет курсировать ежедневно, что даст Полесью и Волыни ежедневное сообщение с Сумами и Харьковом. Этот рейс также продлят до Ивано-Франковска в пиковые периоды.
Также Укрзалізниця сокращает время в пути некоторым поездам благодаря ремонтам инфраструктуры. Среди них:
Поезд №45/46 Ужгород – Харьков ускорится на 51 мин.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", Днепр, маршрут, поезд, транспорт, ужгород, Харьков, Черкассы, черновцы;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 22:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже с 15 декабря Укрзалізниця добавляет три рейса в Харьков и сокращает время в пути для одного маршрута. ".