Из Харькова начнут ходить три новых поезда в центр Украины и на Буковину

Уже с 15 декабря Укрзалізниця добавляет три рейса в Харьков и сокращает время в пути для одного маршрута.

🚈 Поезд № 145/146 Харьков – Черновцы (через день) – новое сообщение предоставит жителям Слобожанщины возможность добраться до Буковины.

🚈 Поезд № 165/166 Харьков – Черкассы (через день) – новое сообщение обеспечит более удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и ряда других станций нового маршрута.

🚝 Новый региональный поезд № 823/824 Харьков – Днепр – расширит существующие варианты сообщения между двумя городами-миллионниками.

Также маршрут поезда № 105/106 (205/206) Одесса – Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова.

Поезд №113/114 Львов – Харьков будет курсировать ежедневно, что даст Полесью и Волыни ежедневное сообщение с Сумами и Харьковом. Этот рейс также продлят до Ивано-Франковска в пиковые периоды.

Также Укрзалізниця сокращает время в пути некоторым поездам благодаря ремонтам инфраструктуры. Среди них:

Поезд №45/46 Ужгород – Харьков ускорится на 51 мин.