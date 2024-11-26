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Якою буде погода у грудні в Харкові та області – синоптики зробили прогноз

Погода 17:51   26.11.2024
Олена Нагорна
Якою буде погода у грудні в Харкові та області – синоптики зробили прогноз

Перший зимовий місяць у Харківській області має пройти у межах кліматичних норм – як за температурою, так і за кількістю опадів.

Згідно з довгостроковим прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, середня температура грудня очікується на рівні 3 градусів морозу, що вважають кліматичною нормою для цього місяця.

Окрім цього, синоптики передбачають, що опадів у перший місяць зими випаде 45 міліметрів, і це також норма для грудня.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 17:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший зимовий місяць у Харківській області має пройти у межах кліматичних норм – як за температурою, так і за кількістю опадів".