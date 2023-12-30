Какой будет погода в Харькове и области в канун Нового года
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 31 декабря, в Харькове — облачно с прояснениями, без существенных осадков. По области ночью местами возможны небольшой дождь и мокрый снег.
В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — 4 — 6 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7 тепла.
Ветер западный, 9 — 14 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декабрь, новый год, погода, прогноз, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 31 декабря, в Харькове — облачно с прояснениями, без существенных осадков. По области ночью местами возможны небольшой дождь и мокрый снег.".