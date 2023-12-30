Какой будет погода в Харькове и области в канун Нового года

В воскресенье, 31 декабря, в Харькове — облачно с прояснениями, без существенных осадков. По области ночью местами возможны небольшой дождь и мокрый снег.

В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — 4 — 6 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер западный, 9 — 14 м/с.