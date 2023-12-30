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Якою буде погода в Харкові та області в переддень Нового року

Суспільство 20:01   30.12.2023
Олена Нагорна
Якою буде погода в Харкові та області в переддень Нового року Фото: Василь Голосний

У неділю, 31 грудня, у Харкові – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. По області вночі місцями можливі невеликий дощ та мокрий сніг.

У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – 4 – 6 градусів зі знаком “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер західний, 9-14 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 20:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 31 грудня, у Харкові – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. По області вночі місцями можливі невеликий дощ та мокрий сніг.".