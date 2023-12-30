Якою буде погода в Харкові та області в переддень Нового року
Фото: Василь Голосний
У неділю, 31 грудня, у Харкові – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. По області вночі місцями можливі невеликий дощ та мокрий сніг.
У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – 4 – 6 градусів зі знаком “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Читайте також: Цікавляться ТЦК: що загрожує охочим погуляти на вулиці в новорічну ніч
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декабрь, новый год, погода, прогноз, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Якою буде погода в Харкові та області в переддень Нового року»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 20:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 31 грудня, у Харкові – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. По області вночі місцями можливі невеликий дощ та мокрий сніг.".