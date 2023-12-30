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Цікавляться ТЦК: що загрожує охочим погуляти на вулиці в новорічну ніч

Суспільство 12:11   30.12.2023
Олена Нагорна
Цікавляться ТЦК: що загрожує охочим погуляти на вулиці в новорічну ніч

Заходи безпеки посилять в новорічну ніч по всій Україні. За порядком слідкуватимуть близько 30 тисяч правоохоронців, розповів в етері телемарафону заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.

Також він повідомив, що чекає на українців, якщо вони вирішать погуляти в комендантську годину.

“Національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів для того, щоб встановити, що сталося у житті вказаного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування”, – зазначив Серединський.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові та області на Новий рік не планують змінювати тривалість комендантської години, вона діє з 23:00 до 5:00.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Цікавляться ТЦК: що загрожує охочим погуляти на вулиці в новорічну ніч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 12:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заходи безпеки посилять в новорічну ніч по всій Україні. За порядком слідкуватимуть близько 30 тисяч правоохоронців, розповів в етері телемарафону заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.".