Цікавляться ТЦК: що загрожує охочим погуляти на вулиці в новорічну ніч

Заходи безпеки посилять в новорічну ніч по всій Україні. За порядком слідкуватимуть близько 30 тисяч правоохоронців, розповів в етері телемарафону заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.

Також він повідомив, що чекає на українців, якщо вони вирішать погуляти в комендантську годину.

“Національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів для того, щоб встановити, що сталося у житті вказаного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування”, – зазначив Серединський.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові та області на Новий рік не планують змінювати тривалість комендантської години, вона діє з 23:00 до 5:00.