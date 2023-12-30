Цікавляться ТЦК: що загрожує охочим погуляти на вулиці в новорічну ніч
Заходи безпеки посилять в новорічну ніч по всій Україні. За порядком слідкуватимуть близько 30 тисяч правоохоронців, розповів в етері телемарафону заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.
Також він повідомив, що чекає на українців, якщо вони вирішать погуляти в комендантську годину.
“Національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів для того, щоб встановити, що сталося у житті вказаного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування”, – зазначив Серединський.
Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові та області на Новий рік не планують змінювати тривалість комендантської години, вона діє з 23:00 до 5:00.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: комендантский час, новогодняя ночь, новый год, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 12:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заходи безпеки посилять в новорічну ніч по всій Україні. За порядком слідкуватимуть близько 30 тисяч правоохоронців, розповів в етері телемарафону заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.".