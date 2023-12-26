Чи будуть обмеження у роботі магазинів на Новий рік – відповідь Синєгубова
У Харкові та області на Новий рік не планують змінювати тривалість комендантської години, також не обмежуватимуть роботу бізнесу та магазинів.
«Та комендантська година, яка діє з 23:00 до 5:00 дозволяє нам цю ситуацію повністю контролювати. Щодо обмежень щодо функціонування бізнесу та продовольчих магазинів на новорічні свята не передбачені», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 26 грудня.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 13:03;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області на Новий рік не планують змінювати тривалість комендантської години, також не обмежуватимуть роботу бізнесу та магазинів.".