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У Харкові завтра обмежать рух набережною

Транспорт 14:23   23.07.2025
Оксана Горун
У Харкові завтра обмежать рух набережною Фото: ХМР

У Харкові завтра, 24 липня, з 9:00 до 18:00 буде не проїхати частиною дороги в центрі.

“Рух транспорту на Харківській набережній, на ділянці від пр. Героїв Харкова до в’їзду Музичного при русі в бік вул. Шевченка, буде обмежений”, — попередила пресслужба Харківської міськради.

Там, за даними мерії, ремонтуватимуть дорогу. Двосторонній рух організують зустрічною смугою.

Нагадаємо, харків’яни пропонують запустити у місті новий маршрут трамвая. Петицію з ідеєю поєднати 602-й мікрорайон на Салтівці з Новожаново створили на сайті міськради. Її автор вважає, що частина необхідної інфраструктури для такого маршруту вже існує.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «У Харкові завтра обмежать рух набережною»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 14:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завтра, 24 липня, з 9:00 до 18:00 буде не проїхати частиною дороги в центрі".