У Харкові завтра обмежать рух набережною

У Харкові завтра, 24 липня, з 9:00 до 18:00 буде не проїхати частиною дороги в центрі.

“Рух транспорту на Харківській набережній, на ділянці від пр. Героїв Харкова до в’їзду Музичного при русі в бік вул. Шевченка, буде обмежений”, — попередила пресслужба Харківської міськради.

Там, за даними мерії, ремонтуватимуть дорогу. Двосторонній рух організують зустрічною смугою.

Нагадаємо, харків’яни пропонують запустити у місті новий маршрут трамвая. Петицію з ідеєю поєднати 602-й мікрорайон на Салтівці з Новожаново створили на сайті міськради. Її автор вважає, що частина необхідної інфраструктури для такого маршруту вже існує.