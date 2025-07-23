У Харкові завтра обмежать рух набережною
Фото: ХМР
У Харкові завтра, 24 липня, з 9:00 до 18:00 буде не проїхати частиною дороги в центрі.
“Рух транспорту на Харківській набережній, на ділянці від пр. Героїв Харкова до в’їзду Музичного при русі в бік вул. Шевченка, буде обмежений”, — попередила пресслужба Харківської міськради.
Там, за даними мерії, ремонтуватимуть дорогу. Двосторонній рух організують зустрічною смугою.
Нагадаємо, харків’яни пропонують запустити у місті новий маршрут трамвая. Петицію з ідеєю поєднати 602-й мікрорайон на Салтівці з Новожаново створили на сайті міськради. Її автор вважає, що частина необхідної інфраструктури для такого маршруту вже існує.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 14:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завтра, 24 липня, з 9:00 до 18:00 буде не проїхати частиною дороги в центрі".