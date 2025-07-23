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У Харкові пропонують запустити новий маршрут трамваю

Транспорт 12:23   23.07.2025
Оксана Горун
У Харкові пропонують запустити новий маршрут трамваю

Петицію з пропозицією поєднати 602-й мікрорайон на Салтівці з Новожаново в Харкові створили на сайті міськради.

“Такий маршрут сприятиме покращенню транспортного сполучення між густонаселеними житловими масивами та важливими промисловими та інфраструктурними вузлами міста. Наразі мешканці 602-го мікрорайону, а також прилеглих територій, мають обмежені можливості для швидкого та зручного пересування у напрямку Новожаново. При цьому частина трамвайної інфраструктури, яка могла б бути використана для організації зазначеного маршруту, вже існує, зокрема лінії по вулицях Молочна, Гольдбергівська та Москалівська”, – пише автор петиції Максим Третьяк.

Зазначимо, що 602-й мікрорайон обмежений з двох сторін Ювілейним проспектом і Салтівським шосе. Там проходять три трамвайні маршрути: 6-й (до центрального вокзалу); 8-й (у бік Одеської) та 23-й (до станції “Салтівська” на Північній Салтівці).

602 мікрорайон у Харкові

На думку автора петиції, впровадження нового маршруту, “дозволить зменшити транспортне навантаження на центральні автомагістралі міста; підвищити доступність громадського транспорту для мешканців Салтівки (602 мікрорайону), Захисників України, Москалівки та інших районів; покращити екологічну ситуацію завдяки використанню електротранспорту; забезпечити зручне сполучення з великими транспортними вузлами (залізничними станціями та автовокзалами)”.

Читайте також: Презентували нову транспортну стратегію для Харкова – подробиці

Наразі петиція зібрала 63 голоси. Щоб її розглянуло керівництво Харківської міськради, необхідно за 90 днів зібрати 5000 підписів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 12:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петицію з пропозицією поєднати 602-й мікрорайон на Салтівці з Новожаново в Харкові створили на сайті міськради".