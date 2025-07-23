В Харькове предлагают запустить новый маршрут трамвая
Петицию с предложением соединить 602-й микрорайон на Салтовке с Новожаново в Харькове создали на сайте горсовета.
«Такой маршрут поспособствует улучшению транспортного сообщения между густонаселенными жилыми массивами и важными промышленными и инфраструктурными узлами города. В настоящее время жители 602-го микрорайона, а также близлежащих территорий, имеют ограниченные возможности для быстрого и удобного передвижения в направлении Новожаново. При этом часть трамвайной инфраструктуры, которая могла бы быть использована для организации указанного маршрута, уже существует, в частности, линии по улицам Молочная, Гольдберговская и Москалевская», — пишет автор петиции Максим Третьяк.
Отметим, что 602-й микрорайон ограничен с двух сторон Юбилейным проспектом и Салтовским шоссе. Там проходят три трамвайных маршрута: 6-й (до центрального вокзала); 8-й (в сторону Одесской) и 23-й (до станции «Салтовкая» на Северной Салтовке).
По мнению автора петиции, внедрение нового маршрута, «позволит уменьшить транспортную нагрузку на центральные автомагистрали города; повысить доступность общественного транспорта для жителей Салтовки (602-го микрорайона), Защитников Украины, Москалевки и других районов; улучшить экологическую ситуацию благодаря использованию электротранспорта; обеспечить удобное сообщение с большими транспортными узлами (железнодорожными станциями и автовокзалами)».
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На данный момент петиция собрала 63 голоса. Чтобы ее рассмотрело руководство Харьковского горсовета, необходимо за 90 дней собрать 5000 подписей.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 12:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петицию с предложением соединить 602-й микрорайон на Салтовке с Новожаново в Харькове создали на сайте горсовета".