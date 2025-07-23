В Харькове завтра ограничат движение по набережной

В Харькове завтра, 24 июля, с 9:00 до 18:00 будет не проехать по части дороги в центре.

«Движение транспорта по Харьковской набережной, на участке от пр. Героев Харькова до въезда Музыкального при движении в сторону ул. Шевченко будет ограничено», — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета.

Там, по данным мэрии, будут ремонтировать дорогу. Двустороннее движение организуют по встречной полосе.

Напомним, харьковчане предлагают запустить в городе новый маршрут трамвая. Петицию с идеей соединить 602-й микрорайон на Салтовке с Новожаново создали на сайте горсовета. Ее автор считает, что часть необходимой структуры для такого маршрута уже существует.