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В Харькове завтра ограничат движение по набережной

Транспорт 14:23   23.07.2025
Оксана Горун
В Харькове завтра ограничат движение по набережной Фото: ХГС

В Харькове завтра, 24 июля, с 9:00 до 18:00 будет не проехать по части дороги в центре.

«Движение транспорта по Харьковской набережной, на участке от пр. Героев Харькова до въезда Музыкального при движении в сторону ул. Шевченко будет ограничено», — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета.

Там, по данным мэрии, будут ремонтировать дорогу. Двустороннее движение организуют по встречной полосе.

Напомним, харьковчане предлагают запустить в городе новый маршрут трамвая. Петицию с идеей соединить 602-й микрорайон на Салтовке с Новожаново создали на сайте горсовета. Ее автор считает, что часть необходимой структуры для такого маршрута уже существует.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 14:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завтра, 24 июля, с 9:00 до 18:00 будет не проехать по части дороги в центре".