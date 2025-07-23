В Харькове завтра ограничат движение по набережной
Фото: ХГС
В Харькове завтра, 24 июля, с 9:00 до 18:00 будет не проехать по части дороги в центре.
«Движение транспорта по Харьковской набережной, на участке от пр. Героев Харькова до въезда Музыкального при движении в сторону ул. Шевченко будет ограничено», — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета.
Там, по данным мэрии, будут ремонтировать дорогу. Двустороннее движение организуют по встречной полосе.
Напомним, харьковчане предлагают запустить в городе новый маршрут трамвая. Петицию с идеей соединить 602-й микрорайон на Салтовке с Новожаново создали на сайте горсовета. Ее автор считает, что часть необходимой структуры для такого маршрута уже существует.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 14:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завтра, 24 июля, с 9:00 до 18:00 будет не проехать по части дороги в центре".