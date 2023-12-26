Терехов розповів, як у Харкові святкуватимуть Новий рік (відео)
У ніч з 31 грудня на 1 січня новорічних заходів у Харкові не планується. Однак ввечері 31 числа на станціях метро пройдуть концерти.
«Тому люди зможуть прийти, послухати, будуть гарні емоції, звісно. І потім доїхати на потягу додому до станції, яка потрібна. Перш за все, хочу нагадати, що у нас йде війна, і є комендантська година, тому комендантська година буде також така, як вона є на сьогодні, і люди будуть зустрічати Новий рік у своїх квартирах, там, де вони планують зустріти, тому таких масових заходів не буде», – розповів мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Він також нагадав, що цього тижня у місті посилені заходи безпеки.
«Є заходи безпеки, вони посилені, і патрульна поліція, і є ще заходи безпеки, які здійснюються військовими, і Служба безпеки України, тому все по плану», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 12:00;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч з 31 грудня на 1 січня новорічних заходів у Харкові не планується. Однак ввечері 31 числа на станціях метро пройдуть концерти. ".