На Різдво в Харкові посилили заходи безпеки – Терехов
У Харкові на Різдво посилили заходи безпеки, розповів мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону. Це стосується роботи блокпостів та патрулювання вулиць поліцією та військовими.
“Так, на жаль, харків’яни святкують Різдво під час війни вже вдруге. І тому безпрецедентні заходи ми ухвалили для того, щоб був спокій. Працюють правоохоронні органи, працює поліція. Ми не зменшуємо сьогодні комендантську годину, бо такі військові обставини, на жаль. Проте настрій добрий. Тому хочу сказати, що я впевнений, що все пройде добре і ми відсвяткуємо Різдво Христове спокійно“, – зазначив Терехов.
При цьому мер закликав містян бути обережними, прислухатися до повітряних тривог, дотримуватися комендантської години та не використовувати заборонену піротехніку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: меры безопасности, Рождество, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 20:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на Різдво посилили заходи безпеки, розповів мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону. Це стосується роботи блокпостів та патрулювання вулиць поліцією та військовими.".