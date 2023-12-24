Live
  • Нд 24.12.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

На Різдво в Харкові посилили заходи безпеки – Терехов

Суспільство 20:49   24.12.2023
Олена Нагорна
На Різдво в Харкові посилили заходи безпеки – Терехов

У Харкові на Різдво посилили заходи безпеки, розповів мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону. Це стосується роботи блокпостів та патрулювання вулиць поліцією та військовими.

Так, на жаль, харків’яни святкують Різдво під час війни вже вдруге. І тому безпрецедентні заходи ми ухвалили для того, щоб був спокій. Працюють правоохоронні органи, працює поліція. Ми не зменшуємо сьогодні комендантську годину, бо такі військові обставини, на жаль. Проте настрій добрий. Тому хочу сказати, що я впевнений, що все пройде добре і ми відсвяткуємо Різдво Христове спокійно“, – зазначив Терехов.

При цьому мер закликав містян бути обережними, прислухатися до повітряних тривог, дотримуватися комендантської години та не використовувати заборонену піротехніку.

Читайте також: Терехов привітав із Різдвом біля головної ялинки в метро Харкова (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Безробіття знизилося: 15 тисяч людей працевлаштувалися на Харківщині у 2023-му
Безробіття знизилося: 15 тисяч людей працевлаштувалися на Харківщині у 2023-му
24.12.2023, 21:01
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
24.12.2023, 08:24
Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
24.12.2023, 11:42
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
23.12.2023, 20:50
На Різдво в Харкові посилили заходи безпеки – Терехов
На Різдво в Харкові посилили заходи безпеки – Терехов
24.12.2023, 20:49
На Різдво в Харкові та області сніжитиме: прогноз погоди на 25 грудня
На Різдво в Харкові та області сніжитиме: прогноз погоди на 25 грудня
24.12.2023, 20:00

Новини за темою:

13:07
Терехов повідомив, що 23 і 24 лютого у Харкові посилять заходи безпеки (відео)

Ви читали новину: «На Різдво в Харкові посилили заходи безпеки – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 20:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на Різдво посилили заходи безпеки, розповів мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону. Це стосується роботи блокпостів та патрулювання вулиць поліцією та військовими.".