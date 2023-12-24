Терехов привітав із Різдвом біля головної ялинки в метро Харкова (відео)
Мер Ігор Терехов опублікував відеопривітання з Різдвом і прийдешнім Новим роком, яке записав біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”.
“Дорогі харків’яни! У ці святкові дні нехай наші серця наповнюються вірою в краще майбутнє, яке обов’язково настане з нашою перемогою. У ці важкі часи символом нашої незламності стала не новорічна яскрава площа, а ялинка в метро, яка навіть знаходячись під землею несе світло і тепло для всіх нас. Дуже хочу, аби наступний Новий рік ми зустріли під мирним українським небом! Ми чекаємо усіх додому. Велика подяка тим, хто захищає Україну та щоденно підтримує життя в Харкові. З Різдвом Христовим та Новим роком! Слава Україні!” – сказав Терехов.
Відео: телеграм Ігоря Терехова
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 17:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов опублікував відеопривітання з Різдвом і прийдешнім Новим роком, яке записав біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”.".