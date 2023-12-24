Терехов привітав із Різдвом біля головної ялинки в метро Харкова (відео)

Мер Ігор Терехов опублікував відеопривітання з Різдвом і прийдешнім Новим роком, яке записав біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”.

“Дорогі харків’яни! У ці святкові дні нехай наші серця наповнюються вірою в краще майбутнє, яке обов’язково настане з нашою перемогою. У ці важкі часи символом нашої незламності стала не новорічна яскрава площа, а ялинка в метро, яка навіть знаходячись під землею несе світло і тепло для всіх нас. Дуже хочу, аби наступний Новий рік ми зустріли під мирним українським небом! Ми чекаємо усіх додому. Велика подяка тим, хто захищає Україну та щоденно підтримує життя в Харкові. З Різдвом Христовим та Новим роком! Слава Україні!” – сказав Терехов.

Відео: телеграм Ігоря Терехова