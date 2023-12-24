Терехов поздравил с Рождеством у главной елки в метро Харькова (видео)

Мэр Игорь Терехов опубликовал видеопоздравление с Рождеством и наступающим Новым годом, которое записал возле главной елки Харькова на станции метро «Университет».

«Дорогие харьковчане! В эти праздничные дни пусть наши сердца наполняются верой в лучшее будущее, которое обязательно наступит с нашей победой. В эти тяжелые времена символом нашей несокрушимости стала не новогодняя яркая площадь, а елка в метро, которая даже находясь под землей несет свет и тепло для всех нас. Очень хочу, чтобы следующий Новый год мы встретили под мирным украинским небом! Мы ждем всех домой. Большое спасибо тем, кто защищает Украину и ежедневно поддерживает жизнь в Харькове. С Рождеством Христовым и Новым годом! Слава Украине!» — сказал Терехов.

Видео: Telegram Игоря Терехова