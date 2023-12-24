Терехов поздравил с Рождеством у главной елки в метро Харькова (видео)
Мэр Игорь Терехов опубликовал видеопоздравление с Рождеством и наступающим Новым годом, которое записал возле главной елки Харькова на станции метро «Университет».
«Дорогие харьковчане! В эти праздничные дни пусть наши сердца наполняются верой в лучшее будущее, которое обязательно наступит с нашей победой. В эти тяжелые времена символом нашей несокрушимости стала не новогодняя яркая площадь, а елка в метро, которая даже находясь под землей несет свет и тепло для всех нас. Очень хочу, чтобы следующий Новый год мы встретили под мирным украинским небом! Мы ждем всех домой. Большое спасибо тем, кто защищает Украину и ежедневно поддерживает жизнь в Харькове. С Рождеством Христовым и Новым годом! Слава Украине!» — сказал Терехов.
Видео: Telegram Игоря Терехова
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: елка, поздравление, Рождество, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 17:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов опубликовал видеопоздравление с Рождеством и наступающим Новым годом, которое записал возле главной елки Харькова на станции метро…".