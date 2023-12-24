Live
  • Вс 24.12.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Терехов поздравил с Рождеством у главной елки в метро Харькова (видео)

Общество 17:44   24.12.2023
Елена Нагорная
Терехов поздравил с Рождеством у главной елки в метро Харькова (видео)

Мэр Игорь Терехов опубликовал видеопоздравление с Рождеством и наступающим Новым годом, которое записал возле главной елки Харькова на станции метро «Университет».

«Дорогие харьковчане! В эти праздничные дни пусть наши сердца наполняются верой в лучшее будущее, которое обязательно наступит с нашей победой. В эти тяжелые времена символом нашей несокрушимости стала не новогодняя яркая площадь, а елка в метро, которая даже находясь под землей несет свет и тепло для всех нас. Очень хочу, чтобы следующий Новый год мы встретили под мирным украинским небом! Мы ждем всех домой. Большое спасибо тем, кто защищает Украину и ежедневно поддерживает жизнь в Харькове. С Рождеством Христовым и Новым годом! Слава Украине!» — сказал Терехов.

Видео: Telegram Игоря Терехова

Читайте также: Сочельник: в метро Харькова поют колядники (видеофакт)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
17-летнюю девочку из ТРЦ в Харькове забирала полиция
17-летнюю девочку из ТРЦ в Харькове забирала полиция
24.12.2023, 14:20
В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»
В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»
23.12.2023, 16:28
Главные новости Харькова 24.12: концерт в метро, обстрелы, фронт, Сочельник
Главные новости Харькова 24.12: концерт в метро, обстрелы, фронт, Сочельник
24.12.2023, 17:55
Глистами и кишечными инфекциями чаще болели жители Харьковщины в 2023 году
Глистами и кишечными инфекциями чаще болели жители Харьковщины в 2023 году
23.12.2023, 13:21
Тюльпаны за 280 тысяч гривен высадят в центре Харькова до Нового года
Тюльпаны за 280 тысяч гривен высадят в центре Харькова до Нового года
24.12.2023, 10:09
Авиабомбу ФАБ-500 забрали сегодня со двора жителя Харьковщины (фото)
Авиабомбу ФАБ-500 забрали сегодня со двора жителя Харьковщины (фото)
24.12.2023, 15:38

Новости по теме:

15:31
Как выбрать елку и ухаживать за ней, чтобы стояла долго и не осыпалась
11:53
Елка под открытым небом: что происходило в Харькове 5 лет назад (фото)
21:07
Бенгальские огни и хлопушки — можно ли: новогодние советы харьковчанам от ГСЧС
18:52
Где на Харьковщине купить дешевую елку
15:20
Городам-героям: в Кропивницком посвятили елку Харькову (видео)

Вы читали новость: «Терехов поздравил с Рождеством у главной елки в метро Харькова (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 17:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов опубликовал видеопоздравление с Рождеством и наступающим Новым годом, которое записал возле главной елки Харькова на станции метро…".