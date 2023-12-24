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Сочельник: в метро Харькова поют колядники (видеофакт)

Культура 17:23   24.12.2023
Елена Нагорная
Сочельник: в метро Харькова поют колядники (видеофакт)

После появления первой звезды на небе в Сочельник, 24 декабря, в харьковском метро появились колядники.

В переходе станции «Индустриальная» творческий коллектив поет обрядовые песни и дарит пассажирам рождественское настроение, передает корреспондент МГ «Объектив».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 17:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После появления первой звезды на небе в Сочельник, 24 декабря, в харьковском метро появились колядники.".