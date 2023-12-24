Сочельник: в метро Харькова поют колядники (видеофакт)
После появления первой звезды на небе в Сочельник, 24 декабря, в харьковском метро появились колядники.
В переходе станции «Индустриальная» творческий коллектив поет обрядовые песни и дарит пассажирам рождественское настроение, передает корреспондент МГ «Объектив».
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- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: колядки, метро, Рождество, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 17:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После появления первой звезды на небе в Сочельник, 24 декабря, в харьковском метро появились колядники.".