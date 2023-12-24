Когда и в каких храмах Харькова будут проходить рождественские службы

Комендантский час на Рождество, которое с этого года в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь отмечается 25 декабря, в Харьковской области остается неизменным.

Как рассказал МГ «Объектив» секретарь Харьковской епархии ПЦУ, протоиерей Дмитрий Шаповалов, в этом году расписание богослужений в храмах области решили широко не анонсировать из соображений безопасности, учитывая трагедию в селе Гроза 5 октября, где российская ракета убила 59 человек, собиравшихся на поминальный обед.

В Харькове, отметил Шаповалов, верующие могут посетить храм святого Иоанна Богослова. В воскресенье, 24 декабря, в 14:00 там начнется Сочельник, по окончании которого пройдет ярмарка. Литургия в честь Рождества Христова в понедельник, 25 декабря, назначена на 10:00.

На сайте Харьковской епархии УПЦ (ранее Московский патриархат) также нет расписания богослужений, как и любой другой информации о Рождестве, а в календаре значится, что оно отмечается 7 января.

25 декабря также отмечают Рождество католики. В храме Успения пресвятой Девы Марии в Харькове пройдут такие службы: