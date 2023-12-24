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Коли і в яких храмах Харкова проходитимуть різдвяні служби

Суспільство 13:37   24.12.2023
Олена Нагорна
Коли і в яких храмах Харкова проходитимуть різдвяні служби

Комендантська година на Різдво, яке з цього року у зв’язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар відзначають 25 грудня, у Харківській області залишається незмінною.

Як розповів МГ “Об’єктив” секретар Харківської єпархії ПЦУ, протоієрей Дмитро Шаповалов, цьогоріч розклад богослужінь у храмах області вирішили широко не анонсувати з міркувань безпеки. Одним з аргументів стала трагедія в селі Гроза 5 жовтня, де російська ракета вбила 59 людей, які збиралися на поминки.

У Харкові, зазначив Шаповалов, віряни можуть відвідати храм святого Іоанна Богослова. У неділю, 24 грудня, о 14:00 там розпочнеться Святвечір, після закінчення якого пройде ярмарок. Літургію на честь Різдва Христового в понеділок, 25 грудня, призначено на 10:00.

На сайті Харківської єпархії УПЦ (раніше Московський патріархат – ред.) також немає розкладу богослужінь, як і жодної іншої інформації про Різдво, а у календарі значиться, що воно відзначається 7 січня.

25 грудня також відзначають Різдво католики. У храмі Успіння Пресвятої Діви Марії у Харкові пройдуть такі служби:

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 13:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комендантська година на Різдво, яке з цього року у зв’язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар відзначають 25 грудня, у Харківській області залишається незмінною.".