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Як зміниться комендантська година на Різдво 25 грудня, повідомили в ХОВА

Суспільство 18:24   23.12.2023
Оксана Якушко
Як зміниться комендантська година на Різдво 25 грудня, повідомили в ХОВА

Додаткових рішень та змін Рада оборони не приймала, наголосили у ХОВА.

«Змін по комендантській годині на Різдво 25 грудня не буде, додаткових рішень Рада оборони не ухвалювала», – йдеться в офіційному повідомленні.

Читайте також: У громаді на Харківщині змінили час комендантської години

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 18:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Додаткових рішень та змін Рада оборони не приймала, наголосили у ХОВА.".