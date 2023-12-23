Як зміниться комендантська година на Різдво 25 грудня, повідомили в ХОВА
Додаткових рішень та змін Рада оборони не приймала, наголосили у ХОВА.
«Змін по комендантській годині на Різдво 25 грудня не буде, додаткових рішень Рада оборони не ухвалювала», – йдеться в офіційному повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 18:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Додаткових рішень та змін Рада оборони не приймала, наголосили у ХОВА.".