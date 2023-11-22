У громаді на Харківщині змінили час комендантської години

У Старосалтівській громаді з 21 листопада змінилася тривалість комендантської години.

Згідно з розпорядженням начальника Старосалтівської селищної військової адміністрації комендантська година на території громади діятиме з 21:00 до 6:00, повідомили в місцевій СВА.