У громаді на Харківщині змінили час комендантської години
У Старосалтівській громаді з 21 листопада змінилася тривалість комендантської години.
Згідно з розпорядженням начальника Старосалтівської селищної військової адміністрації комендантська година на території громади діятиме з 21:00 до 6:00, повідомили в місцевій СВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громада, комендансткий, распоряжение, Старосалтовская, харківщина, час;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Старосалтівській громаді з 21 листопада змінилася тривалість комендантської години.".