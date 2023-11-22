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У громаді на Харківщині змінили час комендантської години

Суспільство 11:14   22.11.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині змінили час комендантської години

У Старосалтівській громаді з 21 листопада змінилася тривалість комендантської години.

Згідно з розпорядженням начальника Старосалтівської селищної військової адміністрації комендантська година на території громади діятиме з 21:00 до 6:00, повідомили в місцевій СВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 11:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Старосалтівській громаді з 21 листопада змінилася тривалість комендантської години.".