В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа

В Старосалтовской громаде с 21 ноября изменилась продолжительность комендантского часа.

Согласно распоряжению начальника Старосалтовской поселковой военной администрации, комендантский час на территории громады будет действовать с 21:00 до 6:00.

Читайте также: В Харькове в комендантский час водитель разъезжал с поддельными правами