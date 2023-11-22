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В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа

Общество 11:14   22.11.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа

В Старосалтовской громаде с 21 ноября изменилась продолжительность комендантского часа.

Согласно распоряжению начальника Старосалтовской поселковой военной администрации, комендантский час на территории громады будет действовать с 21:00 до 6:00.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 11:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Старосалтовской громаде с 21 ноября изменилась продолжительность комендантского часа.".