В Харькове в комендантский час водитель разъезжал с поддельными правами
Мужчину за рулем «Мitsubishi» остановила минувшей ночью патрульная полиция в Харькове.
«Сегодня ночью, патрулируя на улице Полтавский Шлях, патрульные остановили автомобиль «Мitsubishi» за нарушение комендантского часа. Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
На «правах» у нарушителя не было необходимых защитных элементов, а шрифты наносились не в типографии. Так что «документ» патрульные проверили по базам. Как оказалось, удостоверение принадлежит другому человеку. А вот водитель иномарки вовсе никогда не получал прав.
Для дальнейших разбирательств на место вызвали следователей Нацполиции.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину за рулем «Мitsubishi» остановила минувшей ночью патрульная полиция в Харькове".