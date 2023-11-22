В Харькове в комендантский час водитель разъезжал с поддельными правами

Мужчину за рулем «Мitsubishi» остановила минувшей ночью патрульная полиция в Харькове.

«Сегодня ночью, патрулируя на улице Полтавский Шлях, патрульные остановили автомобиль «Мitsubishi» за нарушение комендантского часа. Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

На «правах» у нарушителя не было необходимых защитных элементов, а шрифты наносились не в типографии. Так что «документ» патрульные проверили по базам. Как оказалось, удостоверение принадлежит другому человеку. А вот водитель иномарки вовсе никогда не получал прав.

Для дальнейших разбирательств на место вызвали следователей Нацполиции.