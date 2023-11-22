У Харкові в комендантську годину водій роз’їжджав із підробленими правами
Чоловіка за кермом “Mitsubishi” зупинила минулої ночі патрульна поліція у Харкові.
“Сьогодні вночі, патрулюючи на вулиці Полтавський Шлях патрульні зупинили автомобіль “Мitsubishi” за порушення комендантської години. Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки“, – поінформувала пресслужба Патрульної поліції Харківської області.
На “правах” у порушника не було необхідних захисних елементів, а шрифти наносилися не в типографії. Тож “документ” патрульні перевірили по базах. Як виявилось, посвідчення належить іншій людині. А от водій іномарки ніколи не отримував прав.
Задля подальшого розбору ситуації на місце викликали слідчих Нацполіції.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка за кермом “Mitsubishi” зупинила минулої ночі патрульна поліція у Харкові".