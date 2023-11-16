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Купив права та порушив комендантську годину: в Харкові спіймали водія

Події 10:07   16.11.2023
Оксана Горун
Купив права та порушив комендантську годину: в Харкові спіймали водія

Патрульні в Харкові минулої ночі зупинили “Жигулі”, водій яких проігнорував комендантську годину. Як виявилось, у чоловіка були підроблені права.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина. Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

На місце патрульні викликали слідчих. За використання підроблених прав передбачено кримінальну відповідальність.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 10:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні в Харкові минулої ночі зупинили “Жигулі”, водій яких проігнорував комендантську годину. Як виявилось, у чоловіка були підроблені права".