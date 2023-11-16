Купив права та порушив комендантську годину: в Харкові спіймали водія

Патрульні в Харкові минулої ночі зупинили “Жигулі”, водій яких проігнорував комендантську годину. Як виявилось, у чоловіка були підроблені права.

“Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина. Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

На місце патрульні викликали слідчих. За використання підроблених прав передбачено кримінальну відповідальність.