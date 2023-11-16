Купил права и нарушил комендантский час: в Харькове поймали водителя

Патрульные в Харькове минувшей ночью остановили «Жигули», водитель которых проигнорировал комендантский час. Как оказалось, у мужчины были поддельные права.

«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных удостоверение зарегистрировано на другого гражданина. Водитель признался, что приобрел поддельный документ через Интернет», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

На место патрульные вызвали следователей. За использование поддельных прав предусмотрена уголовная ответственность.