Как изменится комендантский час на Рождество 25 декабря, сообщили в ХОВА

Дополнительных решений и изменений Совет обороны не принимал, подчеркнули в ХОВА.

«Изменений по комендантскому часу на Рождество 25 декабря не будет, дополнительных решений Совет обороны не принимал», — говорится в официальном сообщении.

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