Как изменится комендантский час на Рождество 25 декабря, сообщили в ХОВА
Дополнительных решений и изменений Совет обороны не принимал, подчеркнули в ХОВА.
«Изменений по комендантскому часу на Рождество 25 декабря не будет, дополнительных решений Совет обороны не принимал», — говорится в официальном сообщении.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: комендантский час, Рождество, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 18:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дополнительных решений и изменений Совет обороны не принимал, подчеркнули в ХОВА.".