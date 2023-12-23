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Как изменится комендантский час на Рождество 25 декабря, сообщили в ХОВА

Общество 18:24   23.12.2023
Оксана Якушко
Как изменится комендантский час на Рождество 25 декабря, сообщили в ХОВА

Дополнительных решений и изменений Совет обороны не принимал, подчеркнули в ХОВА.

«Изменений по комендантскому часу на Рождество 25 декабря не будет, дополнительных решений Совет обороны не принимал», — говорится в официальном сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 18:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дополнительных решений и изменений Совет обороны не принимал, подчеркнули в ХОВА.".