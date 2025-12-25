Быть носителями света призвал в Рождество архиепископ Харьковский Митрофан 📹

Архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан поздравил верующих с Рождеством.

«В этот святой величественный день Рождества Христова обращаю к вам слова радости, мира и духовного возвышения. Рождество – это не просто упоминание о давнем событии, это живая истина, которая каждый год открывает нам тайну Божьей любви. Праздник Рождества напоминает нам, что Бог вошел в человеческую историю, чтобы посвятить нашу жизнь, чтобы каждое сердце могло стать домом для света, мира и правды», — обратился Митрофан.

Он отметил, что сейчас народ Украины живет в непростое время, а страна проходит через испытания, касающиеся каждой семьи.

«Но среди мрака человеческого горя и тревоги зажигается Вифлеемская заря, знак того, что Господь не оставил свой народ и Бог сегодня рождается там, где его принимают с верой. На нашей земле мы видим множество примеров мужества, самопожертвования и братской помощи. Молюсь о наших воинах, которые защищают Украину и народ от зла ​​и несправедливости. Молюсь о раненых, пленных, о волонтерах, врачах, о всех, кто служит ближним в это сложное время. Молюсь о семьях, чьи сердца болят, о детях и родителях, стоящих на передовой жизни. Рождество Христово напоминает всем нам, свет всегда побеждает тьму, правда-ложь, любовь-ненависть. Будем носителями этого света, несите его в свои семьи, громады, в каждое доброе дело и доброе слово», — призвал Митрофан.

Видео: Архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан