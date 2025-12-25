Бути носіями світла закликав у Різдво архієпископ Харківський Митрофан 📹

Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан привітав вірян з Різдвом.

«У цей святий величний день Різдва Христового звертаю до вас слова радості, миру та духовного піднесення. Різдво – це не просто згадка про давню подію, це жива істина, яка щороку відкриває нам таємницю Божої любові. Свято Різдва нагадує нам, що Бог увійшов у людську історію, щоб посвятити наше життя, щоб кожне серце могло стати домівкою для світла, миру і правди», – звернувся Митрофан.

Він зазначив, що наразі народ України живе у непростий час, а країна проходить через випробування, що торкаються кожної родини.

«Але серед темряви людського горя й тривоги засвідчується Вифлеємська зоря, знак того, що Господь не залишив свій народ і Бог сьогодні народжується там, де його приймають з вірою. В нашій землі ми бачимо безліч прикладів мужності, самопожертви та братньої допомоги. Молюся за наших воїнів, які захищають Україну та народ від зла і несправедливості. Молюся за поранених, полонених, за волонтерів, лікарів, за всіх, хто служить ближнім у цей складний час. Молюся за родини, чиї серця болять, за дітей і батьків, що стоять на передовій життя. Різдво Христове нагадує всім нам, світло завжди перемагає темряву, правда-неправду, любов-ненависть. Тож будьмо носіями цього світла, несіть його у свої сім’ї, громади, у кожну добру справу і добре слово», – закликав Митрофан.

Відео: Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан