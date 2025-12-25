Live

Бути носіями світла закликав у Різдво архієпископ Харківський Митрофан 📹

Суспільство 14:21   25.12.2025
Вікторія Яковенко
Бути носіями світла закликав у Різдво архієпископ Харківський Митрофан 📹 Скриншот

Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан привітав вірян з Різдвом.

«У цей святий величний день Різдва Христового звертаю до вас слова радості, миру та духовного піднесення. Різдво – це не просто згадка про давню подію, це жива істина, яка щороку відкриває нам таємницю Божої любові. Свято Різдва нагадує нам, що Бог увійшов у людську історію, щоб посвятити наше життя, щоб кожне серце могло стати домівкою для світла, миру і правди», – звернувся Митрофан.

Він зазначив, що наразі народ України живе у непростий час, а країна проходить через випробування, що торкаються кожної родини.

«Але серед темряви людського горя й тривоги засвідчується Вифлеємська зоря, знак того, що Господь не залишив свій народ і Бог сьогодні народжується там, де його приймають з вірою. В нашій землі ми бачимо безліч прикладів мужності, самопожертви та братньої допомоги. Молюся за наших воїнів, які захищають Україну та народ від зла і несправедливості. Молюся за поранених, полонених, за волонтерів, лікарів, за всіх, хто служить ближнім у цей складний час. Молюся за родини, чиї серця болять, за дітей і батьків, що стоять на передовій життя. Різдво Христове нагадує всім нам, світло завжди перемагає темряву, правда-неправду, любов-ненависть. Тож будьмо носіями цього світла, несіть його у свої сім’ї, громади, у кожну добру справу і добре слово», – закликав Митрофан.

Відео: Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан

Читайте також: Сьогодні 25 грудня 2025: яке свято та день в історії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Бути носіями світла закликав у Різдво архієпископ Харківський Митрофан 📹
Бути носіями світла закликав у Різдво архієпископ Харківський Митрофан 📹
25.12.2025, 14:21
«Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК
«Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК
25.12.2025, 12:05
Нічні авіаудари по Дергачах – “прилетіло” по енергооб’єкту (фото)
Нічні авіаудари по Дергачах – “прилетіло” по енергооб’єкту (фото)
25.12.2025, 11:13
Синєгубов просить жителів Харківщини бути обережними у п’ятницю
Синєгубов просить жителів Харківщини бути обережними у п’ятницю
25.12.2025, 12:32
“Вони не забуті”: копи привітали з Різдвом сім’ї загиблих побратимів
“Вони не забуті”: копи привітали з Різдвом сім’ї загиблих побратимів
25.12.2025, 11:52
Новини Харкова — головне за 25 грудня: Різдво, просування РФ, удари
Новини Харкова — головне за 25 грудня: Різдво, просування РФ, удари
25.12.2025, 14:27

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Бути носіями світла закликав у Різдво архієпископ Харківський Митрофан 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2025 в 14:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан привітав вірян з Різдвом.".