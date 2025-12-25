Сьогодні 25 грудня 2025: яке свято та день в історії

25 грудня – Різдво Христове. Цього дня в 336 році Різдво вперше відсвяткували в Римі. У 1741-му Андерс Цельсій вперше випробував свою шкалу вимірювання температури. У 1950-му шотландські студенти викрали Камінь Долі з Вестмінстерського абатства. У 1979-му СРСР ввів війська до Афганістану. У 1989-му розстріляли румунського диктатора Ніколае Чаушеску та його дружину Єлену. У 1991-му у відставку подав президент СРСР Горбачов, а Союз остаточно розпався, США визнали незалежність України. У 2024 році російська ППО збила азербайджанський літак “Embraer E190”.

25 грудня в історії

25 грудня 336 року у Римі вперше відсвяткували Різдво. Докладніше.

У різні ранньохристиянські роки – аж до XII століття – на Різдво призначали визначні державні події – коронації нових королів та імператорів. Так, у цей день у 498 році прийняв християнську віру король франків Хлодвиг. У 800-му франкського короля Карла Великого Папа Римський коронував імператором. У 1025 році Мєшко II Ламберт став королем Польщі, а в 1066-му Вільгельм Завойовник – королем Англії. У 1100-му Балдуїна I коронували королем Єрусалима.

25 грудня 1741 року шведський астроном Андерс Цельсій випробував свій винахід – шкалу вимірювання температури. Докладніше.

25 грудня 1950 року четверо шотландських студентів викрали з Вестмінстерського абатства історичну реліквію свого народу – Скунський камінь (також відомий як Камінь Долі). Докладніше.

25 грудня 1979 року СРСР ввів війська до Афганістану.

25 грудня 1989 року в Румунії розстріляли диктаторське подружжя Чаушеску – Ніколае та його дружину Єлену. Докладніше.

25 грудня 1991 року у відставку подав президент СРСР Михайло Горбачов. Докладніше.

25 грудня 1991 року Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України (та інших країн, що постали на руїнах СРСР). Також США висловили готовність налагодити з Україною дипломатичні відносини. Цього ж дня незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.

25 грудня 2024 через обстріл з території РФ розбився азербайджанський літак “Embraer E190”, що виконував рейс з Баку в Грозний. Підбитий літак дивом зміг пролетіти над Каспійським морем і здійснив жорстку посадку поблизу аеропорту Актау в Казахстані.

У розширеному відео з “AZAL #Azerbaijan Airlines” план crash, який був орієнтовно в route #Baku – #Grozny і diverted до #Aktau Airport до fog, aircraft є глибокий кінець і закінчується кілька разів перед своїм кінцем landingat. pic.twitter.com/xT30VTIVI4 — Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) December 25, 2024

На його борту було 67 осіб, з них вижили лише 29, у тому числі двоє з п’яти членів екіпажу. Уже 27 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв поклав провину за трагедію на РФ.

“Факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку”, – сказав він, додавши, що внаслідок вогню, який був відкритий з землі, сильно постраждала хвостова частина літака.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у коментарі проєкту The War Zone одразу після катастрофи заявив: “Наскільки нам відомо, літак був збитий зенітною системою “Панцир-С1″ на території Росії”. Цю версію за наслідками проведеного розслідування підтвердили азербайджанські ЗМІ.

Водночас російська сторона майже рік намагалася ігнорувати очевидні факти. А диктатор Путін, попри вимоги свого азербайджанського колеги Ільхама Алієва, ніяк не погоджувався попросити вибачення за дії своїх військових. У першому телефонному дзвінку Алієву Путін спробував обійтися формулюванням про “трагічний випадок” у російському небі, не визнаючи провини. Трагедія з літаком та подальша поведінка росіян суттєво погіршили стосунки між Москвою та Баку. Після тривалих спроб “забути” про вбитих росіянами льотчиків і пасажирів, диктатору все ж таки довелося публічно перепрошувати. Це сталося у жовтні 2025 року – під час зустрічі з Алієвим, на якій Путін виглядав відверто приниженим.

Але навіть у цій промові Путін збрехав, заявивши: “Дві ракети, які були випущені, не вразили напряму літак. Якби це сталося, він би впав на місці. А вибухнули (можливо, це була самоліквідація) в декількох метрах, приблизно в 10 метрах”. Насправді саме так і спрацьовують ракети ППО – вони розриваються поруч із ціллю в повітрі, вражаючи її своїми елементами. Хоча брехня була очевидною, Алієв виглядав задоволеним.

Церковне свято

25 грудня в Україні відзначають Різдво Христове.

Народні прикмети

Якщо 25 грудня яскраве сонце, то Новий рік буде ясним і морозним.

Якщо дерева покриті інеєм, а погода похмура — чекайте на Новий рік тепло.

Похмурий ранок означає, що весна прийде рано.

Що не можна робити 25 грудня

Не можна важко фізично працювати.

Жінкам не можна займатися рукоділлям.

Не можна прибирати та виносити сміття.

Не можна вдягати чорний одяг.