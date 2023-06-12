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У джунглях Колумбії знайшли 4 дітей, які зникли 40 днів тому через авіатрощу

Події 15:04   12.06.2023
Оксана Якушко
У джунглях Колумбії знайшли 4 дітей, які зникли 40 днів тому через авіатрощу

Четверо дітей, які зникли 1 травня після аварії невеликого літака, солдати колумбійської армії виявили живими в тропічному лісі. Про це повідомив президент країни Густаво Петро.

Петро розповів журналістам, що діти, представники корінної народності, наразі отримують медичну допомогу.

Старшій дитині, дівчинці Леслі 13 років, молодшому братові немає року, двом їхнім сестрам 9 років і 4 роки. 40 днів діти блукали у тропічних лісах, будували прихистки, щоб сховатися від дощу. Старша сестра Леслі годувала двох молодших сестер і брата фруктами, які вони знаходили в джунглях, і залишала слід, за яким рятувальники змогли їх знайти.

Гвинтовий літак Cessna-206 з 6 пасажирами та пілотом розбився вранці 1 травня у колумбійських джунглях. Люди летіли на південь країни. Внаслідок авіакатастрофи загинули мати, батько і пілот.

Через два тижні пошукова група виявила його уламки у густому лісі та витягла тіла трьох дорослих. Проте дітей – сестер та брата – рятувальники не знайшли. Припустивши, що діти можуть бути живі, армія направила на пошуки 150 солдатів із собаками. Допомагали шукати й добровольці із корінних племен.

9 червня солдати знайшли у джунглях зачіпки, які дозволили вийти на слід дітей. Діти виявилися дуже слабкими, вони потерпали від спраги.

Рятувальники наголошують, що шукати дітей було дуже складно, бо в районі, де впав літак, у травні та червні практично безперервно зливи. Тропічний ліс у цьому регіоні вважається практично непрохідним. Щоб знайти дітей, військові встановили у джунглях гучномовці, через які звучало звернення їхньої бабусі.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 15:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо дітей, які зникли 1 травня після аварії невеликого літака, солдати колумбійської армії виявили живими в тропічному лісі. Про це повідомив президент країни Густаво Петро.".