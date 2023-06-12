В лесах Колумбии нашли 4 детей, пропавших 40 дней назад из-за авиакатастрофы
Четверых детей, пропавших 1 мая после аварии небольшого самолета, солдаты колумбийской армии обнаружили живыми в тропическом лесу. Об этом сообщил президент страны Густаво Петр.
Петр рассказал журналистам, что дети, представители коренной народности сейчас получают медицинскую помощь.
Старшему ребёнку, девочке Лесли 13 лет, младшему брату нет и года, двум их сестрам 9 лет и 4 года. 40 дней дети блуждали в тропических лесах, строили убежища, чтобы укрыться от дождя. Старшая сестра Лесли кормила двух младших сестер и брата фруктами, которые они находили в джунглях, и оставляла след, по которому спасатели смогли их найти.
Винтовой самолет Cessna 206 с 6 пассажирами и пилотом разбился утром 1 мая в колумбийских джунглях. Люди летели на юг страны. В результате авиакатастрофы погибли мать, отец и пилот.
Через две недели поисковая группа обнаружила его обломки в густом лесу и вытащила тела троих взрослых. Однако детей – сестер и брата – спасатели не нашли.Предположив, что дети могут быть живы, армия направила на поиски 150 солдат с собаками. Помогали искать и добровольцы из коренных племен.
9 июня солдаты нашли в джунглях зацепки, которые позволили выйти на след детей. Дети оказались очень слабыми и сильно обезвоженными.
Спасатели подчеркивают, что искать детей было очень сложно, потому что в районе, где упал самолет, в мае и июне практически непрерывно идут проливные дожди. Тропический лес в этом регионе считается практически непроходимым. Чтобы найти детей, военные установили в джунглях громкоговорители, через которые звучало обращение их бабушки.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 15:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверых детей, пропавших 1 мая после аварии небольшого самолета, солдаты колумбийской армии обнаружили живыми в тропическом лесу. Об этом сообщил президент страны Густаво Петр.".