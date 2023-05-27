Маленькая Виолетта Мужичук отошла от дома 6 км и 3 дня была в лесу – Болвинов
Ребёнка нашли в кустах, в густом лесу, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Три ночи она провела в лесу. Ее искали почти четыре дня. Прочесывали каждый метр густой лесополосы. И в результате нашли девочку в густом лесу, в кустах, в шести километрах от дома. Спасти малышей удалось полицейским Богодуховского района. Именно в их квадрате поисков был ребенок», – рассказал Болвинов.
Напомним, Виолетта Мужичук пропала со двора дома еще 23 мая вечером. Полтысячи волонтеров, правоохранителей и спасателей уже четверо суток обыскивали село и близлежащие лесополосы.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 13:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ребёнка нашли в кустах, в густом лесу, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".