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Маленькая Виолетта Мужичук отошла от дома 6 км и 3 дня была в лесу – Болвинов

Общество 13:57   27.05.2023
Оксана Якушко
Маленькая Виолетта Мужичук отошла от дома 6 км и 3 дня была в лесу – Болвинов

Ребёнка нашли в кустах, в густом лесу, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Три ночи она провела в лесу. Ее искали почти четыре дня. Прочесывали каждый метр густой лесополосы. И в результате нашли девочку в густом лесу, в кустах, в шести километрах от дома. Спасти малышей удалось полицейским Богодуховского района. Именно в их квадрате поисков был ребенок», – рассказал Болвинов.

Напомним, Виолетта Мужичук пропала со двора дома еще 23 мая вечером. Полтысячи волонтеров, правоохранителей и спасателей уже четверо суток обыскивали село и близлежащие лесополосы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 13:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ребёнка нашли в кустах, в густом лесу, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".