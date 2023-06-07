Двухлетнюю Виолетту Мужичук, потерявшуюся на Харьковщине, выписали из больницы

Виолетту навестили руководители харьковского уголовного розыска, им маленькая беглянка пообещала больше в лес не ходить, сообщила Харьковская областная полиция.

Ребенка, которого искали в течение четырех суток, сразу отправили в больницу. Девочка постоянно находилась под наблюдением врачей. Сегодня медики разрешили маме забрать Виолетту домой. С малышкой все хорошо, она снова улыбается.

Мама девочки позвонила полицейским, которые все те страшные дни находились рядом и организовывали поиски ребенка. Заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давыденко и начальник управления уголовного розыска Роман Иващенко и сегодня не могут спокойно вспоминать время, когда круглосуточно искали двухлетнего ребенка.

Офицеры полиции оперативно приехали в больницу, вручили подарки для всех детей семьи и пообщались с маленькой Виолеттой:

– Больше не будешь ходить в лес? – спросил Роман Иващенко.

– Не буду, – прошептала Виолетта и прильнула к маме.

По словам Вячеслава Давиденко, с девочкой все хорошо, врачи оказали всю необходимую помощь. Виолетта снова улыбается и даже согласилась на фото. Полицейские до сих пор считают чудом спасение ребенка и в очередной раз благодарят всех, кто участвовал в поиске девочки.