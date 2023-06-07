Дворічну Віолетту Мужичук, яка загубилася на Харківщині, виписали з лікарні

Віолетту відвідали керівники харківського карного розшуку, їм маленька втікача пообіцяла більше до лісу не ходити, повідомила Харківська обласна поліція.

Дитину, яку шукали протягом чотирьох діб, одразу відправили до медичного закладу. Дівчинка постійно знаходилася під наглядом лікарів. Сьогодні медики дозволили мамі забрати Віолетту додому. З малечею все добре, вона знову посміхається.

Мама дівчинки зателефонувала поліцейським, які всі ті страшні дні знаходилися поруч і організовували пошуки дитини. Заступник начальника ГУНП в Харківській області В’ячеслав Давиденко і начальник управління карного розшуку Роман Іващенко і сьогодні не можуть спокійно згадувати час, коли цілодобово шукали дворічну дитину.

Офіцери поліції оперативно приїхали до лікарні, вручили подарунки для всіх дітей родини і поспілкувалися з маленькою Віолеттою:

– Більше не будеш ходити до лісу? – запитав Роман Іващенко.

– Не буду, – прошепотіла Віолетта і пригорнулася до мами.

За словами В’ячеслава Давиденка, з дівчинкою все добре, лікарі надали всю необхідну допомогу. Віолетта знову посміхається і навіть погодилася на фото. Поліцейські дотепер вважають дивом спасіння дитини і вкотре дякують всім, хто брав участь у пошуку дівчинки.