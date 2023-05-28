Знайдена на Харківщині Віолетта – у відділенні інтенсивної терапії
Віолетта Мужечук, яку виявили на четверту добу пошуків у лісі за шість кілометрів від дому, зараз у лікарні з мамою.
“Зараз дівчинка разом із мамою перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. За даними лікарів, стан здоров’я дитини має позитивну динаміку та покращується. Загрози життю немає. Медики продовжують лікування”, – повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.
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Раніше пошуковики ПСО “Мілена” розповіли, як дівчинка змогла так далеко зайти до лісу сама, чому її не виявили за допомогою тепловізорів та чи змогли собаки взяти слід.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 15:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віолетта Мужечук, яку виявили на четверту добу пошуків у лісі за шість кілометрів від дому, зараз у лікарні з мамою".