“Палицями ганяли екстрасенсів”: харківські волонтери – про пошуки та Віолетти

Співзасновники ПСО “Мілена” Сергій Осман та Костянтин Рюмшин зазначили, що під час пошуків зниклої дитини на Харківщині організація отримувала багато повідомлень від різних екстрасенсів. Але користі від них не було жодної.

“Ми сьогодні цілий день палицями ганяли екстрасенсів”, — не без гумору оцінив ситуацію у вечірньому стримі 27 травня про підсумки пошуків дворічної Віолетти, яка зникла на Харківщині, співзасновник ПСО “Мілена” Сергій Осман.

За словами його колеги Костянтина Рюмшина, повідомлення від “ясновидців” неабияк збивають пошуковиків.

“Усі ви чудово розумієте, що так звані екстрасенси, знахарі, ворожки та тому подібні люди вони надзвичайно сильно збивають людей, які готові долучитися до пошуку. Ми не те що не співпрацюємо, а ми ніколи нікому не радимо з ними співпрацювати. Ще в жодному пошуку не було людину знайдено там, де описує якийсь екстрасенс або ясновидець. Чи були збіги? Так, дійсно, були, але ви розумієте, якщо люди четверту добу шукають дитину в лісі та в полі, то дякую, коли якийсь екстрасенс пише: “Дивіться, вона десь в лісі, або в полі. Мені тут карти показали-розказали. Там буде велике зелене дерево, а в полі багато кущів”. Дякую, оце ви, шановні, допомогли. Допомогли – так допомогли. Ця інформація жодної користі не несе“, – оцінив Рюмшин.

Різні екстрасенси зазвичай з’являються на горизонті пошуковиків. Проте пошуки Віолетти Мужечук зі Скрипаїв побили всі рекорди.

“Сьогодні (27 травня – Ред.), мабуть, була наймасштабніша атака екстрасенсів по цьому пошуку, й було прийнято рішення виділити одну людину, яка погодиться приймати всі версії та інформацію від екстрасенсів. Ми призначили Вікторію Шульгу – це одна зі співзасновниць нашого загону, ми призначили її збирати всю цю інформацію. Це було зроблено для того, щоб після пошуку, який завершиться, ми всю цю інформацію показали людям, донесли її та показали, що на той момент ці екстрасенси, чаклуни та ворожки нам присилали. Чи були там правильні припущення або версії. Ми згодом усе це опублікуємо в нас в інстаграмі. Ви побачите, як усе було, куди вони нас хотіли відвести, де шукати, та в якій собачій будці там дитина сидить. Якщо чесно, ця атака виснажує“, – зізнався. Сергій Осман.

Нагадаємо, дворічну Віолетту Мужечук із села Скрипаї знайшли живою на четверту добу пошуків. Три ночі дівчинка сама провела в лісі та зайшла за 6 км від рідного дому.