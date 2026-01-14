Не ночувала вдома: поліцію підняли на пошуки 16-річної дівчини на Харківщині

14 січня 36-річна мешканка Лозівського району повідомила на номер 102, що її 16-річна донька напередодні пішла з дому та не повернулася.

До пошуків дівчини залучили особовий склад райвідділу поліції та мешканців громади, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Поліцейські встановили місцеперебування дівчини. Вона була в гостях у товариша в селищі Лиманівка. Розшукувану повернули матері та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому”, – розповіли правоохоронці.

