Не ночувала вдома: поліцію підняли на пошуки 16-річної дівчини на Харківщині
14 січня 36-річна мешканка Лозівського району повідомила на номер 102, що її 16-річна донька напередодні пішла з дому та не повернулася.
До пошуків дівчини залучили особовий склад райвідділу поліції та мешканців громади, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Поліцейські встановили місцеперебування дівчини. Вона була в гостях у товариша в селищі Лиманівка. Розшукувану повернули матері та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому”, – розповіли правоохоронці.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, до суду передали справу 23-річної жінки, яка після обов’язкової евакуації повернулася до зони активних бойових дій із двома дітьми, а потім залишила у Куп’янську 6-річну доньку. Внаслідок обстрілу дівчинка отримала тяжкі поранення.
Читайте також: Ще один виш Харкова став частково підземним: де облаштували укриття (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дівчина, новини Харкова, поиски, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Не ночувала вдома: поліцію підняли на пошуки 16-річної дівчини на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2026 в 19:14;