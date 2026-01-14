Live

Не ночувала вдома: поліцію підняли на пошуки 16-річної дівчини на Харківщині

Події 19:14   14.01.2026
Олена Нагорна
Не ночувала вдома: поліцію підняли на пошуки 16-річної дівчини на Харківщині

14 січня 36-річна мешканка Лозівського району повідомила на номер 102, що її 16-річна донька напередодні пішла з дому та не повернулася.

До пошуків дівчини залучили особовий склад райвідділу поліції та мешканців громади, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Поліцейські встановили місцеперебування дівчини. Вона була в гостях у товариша в селищі Лиманівка. Розшукувану повернули матері та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому”, – розповіли правоохоронці.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, до суду передали справу 23-річної жінки, яка після обов’язкової евакуації повернулася до зони активних бойових дій із двома дітьми, а потім залишила у Куп’янську 6-річну доньку. Внаслідок обстрілу дівчинка отримала тяжкі поранення.

Автор: Олена Нагорна
