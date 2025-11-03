Маленьку дівчинку, що загубилася, поліціянти розшукали у Харківській області

7-річна дівчинка загубилася 3 листопада у селищі Краснокутськ Харківської області, повідомляє Нацполіція.

Про це правоохоронцям розповіла місцева мешканка. Жінка повідомила, що її 7-річна онука пішла на танцювальне заняття та не повернулася додому вчасно.

Поліціянти почали розшукувати та швидко знайшли дівчинку. Вона була біля школи у Краснокутську. Жодних протиправних дій з дитиною, на щастя, не сталося.

Дівчинку правоохоронці передали бабусі та поспілкувалися із сім’єю, щоб такі випадки в майбутньому не траплялися.