Вранці в Харкові сталася смертельна ДТП: загинув пенсіонер
Трагедія сталася вранці 3 листопада близько 06.55, пишуть в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За кермом Honda Accord був 41-річний чоловік, встановили правоохоронці. Він рухався по Салтівському шосе, коли збив пенсіонера. Від травм 71-річний чоловік помер на місці події.
“За фактом дорожньо-транспортної події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – передають копи.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
Читайте також: Майже два десятки чоловіків уникли мобілізації: кого за це судитимуть
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вранці в Харкові сталася смертельна ДТП: загинув пенсіонер», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2025 в 11:55;