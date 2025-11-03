Live
Вранці в Харкові сталася смертельна ДТП: загинув пенсіонер

Події 11:55   03.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Трагедія сталася вранці 3 листопада близько 06.55, пишуть в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За кермом Honda Accord був 41-річний чоловік, встановили правоохоронці. Він рухався по Салтівському шосе, коли збив пенсіонера. Від травм 71-річний чоловік помер на місці події.

“За фактом дорожньо-транспортної події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – передають копи.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
