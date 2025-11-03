Майже два десятки чоловіків уникли мобілізації: кого за це судитимуть
Суд чекає на завідувачку неврологічного відділення однієї з харківських лікарень, уточнили в облпрокуратурі. За даними слідства, 19 чоловіків отримали від обвинуваченої сфальсифіковані довідки про хвороби.
З липня 2022 до березня 2023 року жінка видавала неправдиві документи про різні хвороби, встановили правоохоронці.
“Лікарка видавала акти первинного огляду, медичні карти і виписки нібито за наслідком проведеної госпіталізації, до яких вносила фіктивні діагнози тяжких неврологічних хвороб“, – уточнили у прокуратурі.
Однак жоден чоловік не госпіталізувався, обстеження не проходив і, відповідно, не був хворий, стверджують правоохоронці.
“У подальшому вона складала акт дослідження стану здоров’я, який ставав підставою для встановлення групи інвалідності, що давало можливість визнати чоловіків непридатними до служби та зняти їх з військового обліку”, – пояснюють у повідомленні.
Тепер на жінку чекає суд. Засідання відбудуться у Шевченківському райсуді Харкова.
Читайте також: Підлітки у Харкові проїхалися зовні трамвая: як відреагувала поліція
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: мобілізація, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже два десятки чоловіків уникли мобілізації: кого за це судитимуть», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2025 в 10:31;